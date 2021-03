Ator George Segal morre aos 87 anos

O ator americano George Segal, com uma longa carreira na televisão e cinema desde os anos 1960, morreu aos 87 anos, informou sua esposa Sonia Segal à revista Deadline.

Segal, que foi indicado ao Oscar por Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966), morreu em Santa Rosa, Califórnia, por complicações após uma cirurgia de bypass, afirmou sua esposa.

Nascido em 17 de fevereiro em uma pequena cidade do estado de Nova York, ele teve seus primeiros papéis em produções teatrais da Broadway.

Sua longa carreira no cinema inclui O Corujão e a Gatinha (1970), com Barbra Streisand, A Duquesa e o Vilão (1976), com Goldie Hawn, e Adivinhe Quem Vem Para Roubar (1977) con Jane Fonda.

Em Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, Segal interpregou um jovem professor ao lado de duas superestrelas do momento: Richard Burton e Elizabeth Taylor.

Segal venceu um Globo de Ouro por Um Toque de Classe (1973), com Glenda Jackson.

Na televisão, Segal teve o nome reconhecido por séries como Just Shoot Me! (1997-2003) e The Goldbergs, que estreou em 2013 e continua sendo produzida.

"Hoje perdemos uma lenda", afirmou o produtor Adam Goldberg.