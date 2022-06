Ator Ben Stiller se encontra com Zelenski em Kiev: 'Você é meu herói'

O ator norte-americano e embaixador da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Ben Stiller, foi a Kiev nesta segunda-feira (20) para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e para levar ajuda humanitária à população local.

"Você é meu herói. Você já tinha uma grande carreira como ator", disse Stiller, ao que rapidamente o mandatário respondeu com um "não tão grande como a sua". A conversa ocorreu na entrada do palácio presidencial, pouco antes da reunião formal entre ambos, e foi publicada via YouTube.

Stiller afirmou que é "verdadeiramente difícil entender o que está acontecendo aqui se você não vê pessoalmente". "Hoje [segunda] estive em Irpin e vi um nível de destruição tal... uma coisa é ver pela TV ou pelas redes sociais, outra é estar aqui, conversando com as pessoas".

Além do ator, o encontro também contou com a presença da representante do Acnur na Ucrânia, Karolina Lindholm Biling.

Por sua vez, Zelenski agradeceu a visita também como uma forma das pessoas "esquecerem" um pouco da guerra e terem um momento agradável.

Nas redes sociais, o presidente postou um vídeo do encontro e voltou a agradecer pela visita.

"Os ucranianos sentem o apoio do mundo todo, de muitas pessoas famosas. E a visita de Ben Stiller mais uma vez confirma isso. Sua viagem para Irpin e Makarov, encontrando com as pessoas, diz muito. Nós agradecemos que você esteja aqui nesse momento difícil para nosso país", escreveu.