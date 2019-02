Ator Albert Finney, de 'Erin Brockovich', morre aos 82 anos

Morreu aos 82 anos o ator britânico Albert Finney, nesta sexta-feira, 8, informou um porta-voz da família, que disse que ele "morreu em paz, após uma breve doença".

Finney comandou uma nova onda do cinema britânico com o filme Tudo Começou num Sábado (1960), dirigido por Karel Reisz, e que era protagonizada pelo movimento 'angry young men', ou seja, os rapazes irados de uma geração que formava a versão inglesa dos beats americanos - destacavam-se ainda os dramaturgos Alan Sillitoe e John Osborne, os cineastas Reisz e Tony Richardson e atores como Finney e Laurence Harvey.

Nascido em Charlestown, na Inglaterra, em 1936, Finney era filho de um guarda-livros mas sonhava em ser ator. Aos 19 anos, estreou no teatro no papel de Brutus, na peça Julio Cesar, de Shakespeare, mas foi descoberto na montagem de outro texto do bardo, Coriolano, justamente por Richardson, que o convidou para participar do filme Vida de Solteiro (1960). Foi o início de uma longa carreira..

Em seguida, rodou Tudo Começou num Sábado, com Reisz, que o tornou mundialmente conhecido. Um de seus maiores sucessos foi As Aventuras de Tom Jones (1963), sob a direção novamente de Richardson, inspirado no romance de Henry Fields e que lhe permitiu exibir a extensão de seu talento, marcado principalmente por uma voz poderosa e eclética, ao viver um malfeitor bem amado pelas mulheres.

Deu feições ainda a outro importante personagem literário, o detetive Hercule Poirot, criado por Agatha Christie, em Assassinato no Expresso Oriente (1974), de Sidney Lumet, em que dá um toque aristocrático à todas as manias do detetive. Importante destacar ainda sua participação esplêndida em À Sombra de um Vulcão, um dos últimos longas dirigidos por John Huston, em 1984.

Foi cinco vezes indicado ao Oscar, mas não levou a estatueta em nenhuma: Tom Jones, Assassinato no Expresso Oriente, O Fiel Camareiro, À Sombra do Vulcão e Erin Brockovich (2000), no qual contracenou com Julia Roberts, que faturou a estatueta como advogada que compra a briga contra empresa que está envenenando a população de uma cidadezinha da Califórnia.