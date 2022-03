'Ataque dos Cães' vence o Critics Choice Awards

A diretora Jane Campion teve um fim de semana perfeito na temporada de prêmios, finalizado com a vitória nas principais categorias dos Critics Choice Awards para seu western Ataque dos Cães, cada vez mais favorito para vencer o Oscar.

Campion, que já havia conquistado os prestigiosos prêmios do sindicato de diretores de Hollywood no sábado e o britânico BAFTA também no domingo, venceu os Critics Choices nas categorias melhor filme e melhor direção.

Ataque dos Cães é o grande favorito para a cerimônia do Oscar, que acontece em 27 de março.

"Estamos muito orgulhosos e muito agradecidos ao Critics Choice Awards por nos escolher. Ainda tenho um pouco de transtorno de estresse pós-traumático pelas críticas do início de minha carreira" disse Campion. "Agora sou como a avó no movimento das mulheres no cinema. Mas ainda estou aqui."

Dirigindo-se às tenistas Venus e Serena Williams, que lhe entregaram o prêmio, Jane Campion disse: "Serena e Venus, vocês são maravilhosas, porém vocês não jogam contra os caras como eu tenho que jogar", brincou.

Will Smith levou o prêmio de melhor ator por King Richard: Criando Campeãs e Jessica Chastain levou o prêmio de melhor atriz por Os Olhos de Tammy Faye.

Nas categorias coadjuvantes, os vencedores foram Troy Kotsur por No Ritmo do Coração e Ariana DeBose por Amor, Sublime Amor.

Nas categorias de televisão, Succession venceu como melhor série de drama, Ted Lasso na categoria comédia e Mare of Easttown triunfou como a melhor minissérie.