Astro de "Esqueceram de Mim" é preso com maconha O antigo astro infantil Macaulay Culkin foi detido depois de terem sido encontradas drogas no veículo em que viajava como passageiro, informaram autoridades. O ator de 24 anos, mais conhecido por suas atuações nos dois primeiros filmes da série Esqueceram de Mim, foi levado a uma delegacia na sexta-feira por posse de maconha e de um remédio antidepressivo sem ter a receita necessária, segundo o escritório do xerife do Condado de Oklahoma. Culkin, que vive na cidade de Nova York, chegou a ficar numa cela e foi libertado depois de pagar fiança de US$ 4.000. O ator estava num carro dirigido por um nova-iorquino de 22 anos que foi parado por excesso de velocidade. Ao vistoriar o veículo, policiais encontraram 17 gramas de maconha e 16 miligramas de um antidepressivo somente vendido com receita médica.