Astro da NBA Stephen Curry assina contrato para filme e TV com a Sony

O astro da NBA Stephen Curry assinou um contrato para filme e televisão com a Sony Pictures Entertainment, afirmou o estúdio de Hollywood nesta segunda-feira, 23, com o atleta do Golden State Warriors se tornando o mais novo atleta a entrar na indústria do entretenimento.

O contrato de desenvolvimento e produção irá focar em projetos relacionados a temas como família, fé e esportes e irá se estender a “oportunidades de parcerias, jogos eletrônicos e realidade virtual”, disse o estúdio em nota.

“Estamos animados para trabalhar ao lado de Steph para trazer sua marca positiva para criar conteúdo no mundo da televisão roteirizada e não-roteirizada”, disse Chris Parnell, co-presidente da divisão de TV do estúdio em um comunicado.

“Ele está explorando sua motivação e energia criativa nas quadras para expandir seus horizontes para fora das quadras. E nós estamos honrados em participar disso”, acrescentou Parnell.

Os termos financeiros e o período de tempo do acordo não foram revelados.

Curry, de 30 anos, foi o melhor jogador da NBA por duas vezes e é uma das estrelas mais comercializáveis da liga jogando por um dos melhores times. O atleta ganhou cerca de 35 milhões de dólares no ano passado em patrocínios com o JPMorgan Chase e a Under Armour, entre outros, de acordo com a Forbes.

“Eu fui abençoado com essa plataforma e quero usá-la para atingir o mundo de maneira positiva”, disse Curry em nota.