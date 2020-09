'As Filhas de Bernarda' vence como melhor filme de dança no London New Renaissance Film Festival

As Filhas de Bernarda, de Ivan Abujamra, conquistou o prêmio de melhor filme na categoria Filme de dança do London New Renaissance Film Festival (NRFF).

Por meio da dança flamenca, o filme conta a história de cinco filhas constantemente censuradas em seus desejos e confinadas à solidão.

As Filhas de Bernarda tem duração de 45 minutos e foi realizado a partir do espetáculo teatral de mesmo nome - uma inspiração da diretora de teatro e coreógrafa Clarisse Abujamra ao clássico da dramaturgia de Federico Garcia Lorca, A Casa de Bernarda Alba, escrito em 1936. A obra é sobre as relações entre mãe e filhas a partir da reclusão imposta por Bernarda após a morte do marido.

Trailer Filhas de Bernarda from Ivan Abujamra on Vimeo.

Em parceria com o Estúdio de Flamenco Ale Kalaf, Clarisse adaptou, fez a concepção coreográfica e dirigiu o espetáculo chamado As Filhas de Bernarda em 2019. Ivan, além de estrear como iluminador de teatro nesta peça, que esteve em cartaz no Teatro Sergio Cardoso em São Paulo, criou o filme a partir do espetáculo.

"Todo o processo de filmagem foi realizado em um único dia, para isso foram necessários dois ensaios gerais e uma apresentação até que todos os takes fossem contemplados para um filme fiel ao espetáculo" explicou Abujamra, que é diretor de cena da produtora Cine. "A conquista desse prêmio significa que a arte sempre vence, mesmo em tempos nebulosos", finalizou.