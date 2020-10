As estreias da semana nos cinemas: 'Tenet', 'De Perto Ela não É Normal' e outros

A história não contada da primeira cineasta do mundo, a nova viagem no tempo de Christopher Nolan, um terror brasileiro para contribuir na celebração do Halloween. Atrações é que não faltam nesta quinta, 29. Tenet é a grande esperança para lotar as salas, que ainda se ressentem da baixa frequência de público. E ainda tem a Mostra online. Difícil é dar conta de tanta coisa para ver.

AK 47 – A Arma Que Mudou o Mundo

O russo Konstantin Buslov conta a história (real) de Mikhail Kalashnikov e como ele, ferido num hospital, desenhou o rifle de combate que se transformou numa das armas mais conhecidas – e letais – do mundo. Obviamente que nenhuma arma é responsável pelo uso que os homens fazem delas. Armamentismo, ou não? A questão é complexa e divide as pessoas em todo o mundo. Entra no Cinema Virtual.

Alice Guy-Blaché – A História não Contada da Primeira Cineasta do Mundo

Nove meses antes da célebre primeira sessão de cinema – em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café de Paris – os irmãos Lumière mostraram seu invento, o cinematógrafo, a um reduzido grupo de pessoas. Dele participava Alice Guy, secretária de uma empresa ligada à fotografia. Independente de gênero, ela foi a primeira pessoa a perceber o potencial do invento e, em 1896, bem antes de Georges Méliès, fez o primeiro filme de ficção. Sua contribuição à história do cinema foi ignorada por décadas, mas agora a diretora Pamela B. Green resgata essa figura histórica essencial por meio de um documentário tão esclarecedor quanto fascinante.

Cabrito

Sucesso no Fantaspoa, Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o longa do mineiro Luciano de Azevedo é formado por três episódios – três curtas – sobre um homem e seu pai, o mesmo homem e sua mãe, e como a criação familiar transformou-o num ser monstruoso. No terceiro episódio, ele sequestra seu grande amor e... Prepare-se para cenas de terror. O filme entra na trilha do Halloween, no sábado, 31.

De Perto Ela Não É Normal

Nome destacado dos humorísticos de TV, Cininha de Paula dirige a adaptação do monólogo de Suzana Pires que levou mais de 500 mil pessoas ao teatro. Uma mulher de 40 anos descobre que a vida afastou-a muito de seus ideais de juventude e resolve recomeçar. Cininha, Suzana, as participações de Ivete Sangalo, Cristina Pereira, Angélica e os homens, Marcelo Serrado e Marcos Caruso – com todos esses nomes competentes, a jornada de autoconhecimento merece atenção.

2

Marcelo Bresotto veio da publicidade, sempre quis fazer um filme. Tentou, tentou. Um dia, deu-se conta de que já tinha uma história pronta. Seu filho, Naomi Nero, ator de Anna Muylaert – Mãe Só Há Uma –, havia se mudado para um quitinete da Bela Vista com seus três gatos vira-latas. Se você pensa que isso não dá filme, terá uma surpresa.

Família de Axé

Terra Para Rose, O Sonho de Rose, O Sol – Caminhando contra o Vento. Tetê Moraes pertenceu à geração libertária dos anos 1960 – sexo, drogas e rock'n'roll. Guerreira, fez documentários encarando a questão da terra no Brasil. Agora, em plena maré de evangélicos, ela filma um pai de santo da Bahia – Alberto Ribeiro Santana – e sua família para exaltar a diversidade e a herança da cultura afro-brasileira na formação nacional.

Faz Sol Lá Sim

Patrimônio histórico brasileiro, a cidade de Marechal Deodoro, no litoral de Alagoas, tem esse nome em homenagem ao proclamador da República. Mas Marechal Deodoro também sedia um importante concurso de bandas sinfônicas. Claufe Rodrigues fez esse belo documentário para revelar uma tradição pouco conhecida dos brasileiros.

Tel-Aviv em Chamas

Sucesso no Festival Judaico do ano passado, o longa do israelrense Sameh Zoabi conta a história de palestino que todo dia atravessa posto de fronteira, em Ramallah, para ir trabalhar numa TV de Israel. O militar do posto é casado e a mulher dele adora a novela produzida pelo canal. O palestino começa a antecipar detalhes do próximo capítulo para agradar ao militar. Ele revida com as sugestões de sua mulher para incrementar a trama. Com toda certeza, uma outra visão para os problemas do Oriente Médio.

Tenet

Pela ordem alfabética, o longa de Christopher Nolan é o último da lista, mas, como diz a Bíblia, os último serão os primeiros. John David Washington, filho de Denzel Washington e ator de Spike Lee em Infiltrado na Klan, faz o Protagonista. O personagem chama-se assim e a trama de espionagem faz com que ele se envolva na disputa familiar entre um bilionário russo e sua mulher, ambos querendo a guarda do filho. Mas isso é só parte da trama. O tema é a viagem no tempo, ou mais exatamente, as inversões e reversões temporais. Um carro do futuro atinge outro do presente na mesma auto-estrada. Pessoas trafegam até o passado. Como isso é possível? Nos filmes de Nolan, o tempo torna-se personagem e tudo é possível. A cena inicial, um ataque terrorista a uma Ópera, é sensacional, vista no Imax. Depois de meses de salas fechadas, o cinéfilo merece, como diz a publicidade do sistema, 'fazer parte de um filme'. Genial.