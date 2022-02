Artistas lamentam a morte de Arnaldo Jabor

Nas redes sociais, a morte do cineasta Arnaldo Jabor foi lamentada por amigos e fãs. A produtora de cinema Susana Villas Boas, ex-mulher de Arnardo Jabor e mãe de João Pedro, comentou que seu filho havia perdido o pai e o Brasil, "um grande brasileiro". Jabor estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 16 de dezembro, depois de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

Jabor nasceu em 1940 e alcançou o reconhecimento do público e da crítica no final dos anos 1960, com o documentário Opinião Pública (1967). Ele também trabalhou como técnico de som, crítico teatral, roteirista e colunista de jornais e televisão. Confira algumas reações:

Luciano Huck

Muito triste com a partida de Arnaldo Jabor. Enxergo o mundo pelas mesmas lentes que ele. Seus filmes, textos e comentários seguem vivos. O legado das diversas causas que Jabor defendeu permanecem pautando o debate público do país. Meu carinho à querida família. — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 15, 2022

Kleber Mendonça Filho

Se tudo fizesse sentido nos acervos da nossa Cultura, a Globo exibiria hoje em sessão especial uma cópia restaurada do grande TUDO BEM (1978), de Arnaldo Jabor, RIP. Grande abraço para Carol, amigos e família. pic.twitter.com/s2UxxNdt5h — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) February 15, 2022

Walcyr Carrasco

Arnaldo Jabor, sempre será uma grande personalidade! Cineasta, escritor, jornalista, filho, neto, pai, marido e amigo. Uma grande perda para nossa sociedade. Deixo aqui meu abraço de acolhimento para os familiares, amigos e fãs. — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) February 15, 2022

Fernanda Paes Leme

Descanse em paz Arnaldo Jabor ❤️ — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) February 15, 2022

Bruno Gagliasso

Brilhante no modo como se comunicava, fazia arte das palavras. Nem sempre concordei com suas opiniões, mas sempre admirei seu enorme talento. O cinema brasileiro deve muito a Arnaldo Jabor. Meus sentimentos a toda a família, muita força e amor nesse momento pic.twitter.com/jzeEBAA61F — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) February 15, 2022

Luiz Thunderbird