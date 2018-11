Artistas e profissionais do cinema homenageiam Bernardo Bertolucci; veja a repercussão

Bernardo Bertolucci morreu nesta segunda-feira, 26, aos 77 anos. Diretor de filmes como O Último Tango em Paris e O Último Imperador, vencedor de nove Oscars, o italiano era celebrado como o último grande mestre do cinema de seu país.

Nas redes sociais, profissionais da indústria do entretenimento lamentaram a morte do cineasta. Seu último filme foi Eu e Você, de 2012.

Eva Green (atriz):

Thierry Fremaux & Pierre Lescure (presidentes do Festival de Cannes):

"Bernardo Bertolucci era um grande artista. Ele incorporou o cinema italiano, se tornando uma grande figura na sua história. Ele tinha um laço inquebrável com Cannes. Junto com seu pai Attilio e seu irmão Giuseppe, deixou uma marca indelével."

