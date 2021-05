Artistas e amigos homenageiam Paulo Gustavo nas redes sociais

Artistas, políticos e amigos de Paulo Gustavo prestam homenagens em suas redes sociais ao ator e humorista, que morreu nesta terça-feira, 4, vítima de complicações da covid-19. O criador de personagens como a dona Hermínia, de Minha Mãe é Uma Peça, tinha 42 anos e estava internado há quase dois meses no Rio de Janeiro.

A atriz e humorista Tatá Werneck, uma das amigas mais próximas de Paulo Gustavo, passou os últimos dias pedindo orações ao ator em suas redes e publicou uma homenagem quando soube de sua morte. "Aplaudam de pé esse grande homem! Gritem bravo! Façam uma homenagem a ele em suas casas", escreveu.

O humorista Marcelo Adnet publicou em seu perfil no Instagram uma foto do ator, com a legenda “Para sempre”.

A atriz Mônica Martelli compartilhou foto com o ator, a quem chamou de irmão. “Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar”, escreveu em sua homenagem.

“O mundo perde um gênio do humor”, escreveu o também ator e humorista Fábio Porchat em publicação.

O cantor Caetano Veloso, também no Instagram, escreveu que Paulo Gustavo era “a expressão da alegria brasileira”.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de seu perfil no Twitter, também publicou a sua homenagem ao ator. “Seu talento jamais será esquecido”, diz na mensagem.

Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Paulo Gustavo. A covid levou hoje mais um de nós. Um grande brasileiro, que brindou nosso país com tanta alegria. Descanse em paz. Seu talento jamais será esquecido. — Lula (@LulaOficial) May 5, 2021

"Não estávamos preparados para você partir assim tão cedo", escreveu o apresentador Luciano Huck.

O também ator e humorista Whindersson Nunes relembrou a vez em que viu um dos shows de Paulo Gustavo na juventude. “Vc entrou no palco do jeito que eu tinha vontade de entrar no lugares, sendo eu”, escreveu na publicação.

A atriz e humorista Dani Calabresa desejou força à família e amigos de Paulo Gustavo. “Tô sentindo um aperto no peito desde que noticiaram que ele foi internado”, escreveu.

“Paulo, meu querido, foi a primeira vez que você nos fez chorar”, escreveu o Padre Fábio de Melo em rede social.

Paulo, meu querido, foi a primeira vez que você nos fez chorar. ❤️ — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) May 5, 2021

O dramaturgo Walcyr Carrasco também homenageou o ator: “Por aqui lembraremos de você sempre com muita alegria!”.

Vá em paz, Paulo Gustavo! Por aqui lembraremos de você sempre com muita alegria! Força a família e aos amigos. Meus sentimentos #PauloGustavo #rippaulogustavo — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) May 5, 2021

“Você espalhou amor e alegria. Era impossível estar ao seu lado e não abrir um largo sorriso”, escreveu o cantor Luan Santana em publicação.

“Minha gratidão eterna a esse gênio!”, escreveu a atriz Mariana Xavier, que contracenou com Paulo Gustavo na franquia Minha Mãe é Uma Peça.

A notícia que ninguém queria receber. Que a Espiritualidade receba o @PauloGustavo31 de braços abertos, com muito amor, e conforte os nossos corações e principalmente os da família. Ele estará sempre vivo dentro de nós! ❤ Minha gratidão eterna a esse gênio! https://t.co/SZs5HHM1ds — Mariana Xavier (@marixareal) May 5, 2021

Marcus Majella, ator e amigo de Paulo Gustavo, publicou uma coletânea de fotos com o ator. “Nunca vou esquecer você, sua generosidade e seu olhar atento pro mundo, que você lindamente transformava em arte”, diz na mensagem.

A cantora Daniela Mercury também prestou solidariedade à família do ator. “Você é um ser humano e um artista maravilhoso que a gente ama e admira. É o dono da alegria que também lutou pelos direitos humanos”, escreveu em sua homenagem ao colega.

O mesmo fez a cantora Preta Gil, que definiu o amigo como um “gênio do humor, da generosidade e da humanidade”.

Maria Ribeiro, atriz e escritora, publicou uma mensagem enviada ao amigo no ano passado, após assistir o terceiro filme da franquia Minha Mãe É Uma Peça. “Existência revolucionária”, resumiu na homenagem.

A apresentadora Eliana prestou solidariedade à família do ator . "Obrigada por alegrar nossos dias com seu talento", escreveu.

A atriz Leandra Leal ressaltou a mesma característica da obra do ator. “Paulo Gustavo revolucionou através do amor e do riso. (Muito) triste perder alguém tão bom, talentoso, alegre e jovem”, afirmou.

Paulo Gustavo revolucionou através do amor e do riso. Mt triste perder alguém tão bom, talentoso, alegre e jovem. Um ser exemplar, uma referência para tantos, uma inspiração. Que tristeza. Eu não consigo imaginar a dor da sua família, q o amor e a fé os ampare. Meus sentimentos. pic.twitter.com/bIKfWQigDc — Leandra Leal (@leandraleal) May 5, 2021

"Nosso sorriso e nossa graça nunca mais serão os mesmos", escreveu a atriz Fiorella Mattheis, amiga pessoal e colega de elenco do humorista.

Fátima Bernardes, apresentadora e jornalista, recuperou fotos com o ator e prestou solidariedade à família.

A apresentadora Angélica também publicou fotos com o ator” “Saudade, saudade, saudade … do abraço, das risadas, das resenhas, do talento”.

“O Brasil perde um grande artista, uma mãe perde um filho, filhos perdem um pai, um amor se vai…”, escreveu o cantor Zeca Pagodinho em seu perfil no Twitter.