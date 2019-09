Arnold Schwarzenegger brinca com Stallone: minha faca é maior que a sua

No clima do lançamento de Rambo - Até o Fim, Arnold Schwarzenegger postou em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 18, um vídeo em que brinca com o colega Sylvester Stallone sobre o tamanho da faca que ele usou em um dos longas da série do famoso personagem.

"Sly, acabei de ver a faca que você autografou para a caridade, é inacreditável, olhe para ela... Porém, isto não é uma faca", brinca Schwarzenegger no vídeo. Segundos após, ele ergue uma faca ainda maior, com um autógrafo seu, e diz: "Isto sim é uma faca, eu a usei durante o Predador, ela é apenas um pouco maior que a sua, mas não se preocupe com isso".

Em sequência, um pouco mais sério, ele deseja a Stallone "toda a sorte com o Rambo neste final de semana, vai ser um hit, será esmagador, você é o melhor", finaliza. Na legenda do post, ele também diz ter amado o novo filme, e prometeu "comprar uma faca nova para celebrarem".

Veja o post abaixo:

Rambo - Até o Fim, é o quinto filme da série e promete uma viagem amarga e repleta de despedidas. Além de Stallone, estão no filme Paz Vega, Yvette Monreal e Sergio Peris-Manchetta. A direção é de Adrian Grunberg com data de estreia para 19 de setembro.