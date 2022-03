Apresentadora do Oscar, Amy Schumer diz estar ‘traumatizada’ com tapa de Will Smith

Uma das apresentadoras da cerimônia do Oscar no domingo, dia 27, a comediante Amy Schumer afirmou, em suas redes sociais, nesta quarta, 30, que ainda está “perturbada e traumatizada” por conta do tapa dado pelo vencedor na categoria de melhor ator, Will Smith, no rosto do comediante Chris Rock durante a premiação.

Na transmissão do Oscar, Smith subiu no palco após Rock fazer uma piada sobre a aparência da atriz e apresentadora Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, e deu uma bofetada no rosto do comediante. O ator voltou ao seu assento e gritou palavrões duas vezes em direção a Rock.

Chris Rock retomou sua compostura e anunciou o vencedor do prêmio de melhor documentário para Summer of Soul, dirigido pelo músico Questlove.

“Ainda perturbada e traumatizada”, desabafou Schumer no Instagram três dias depois dos acontecimentos. “Eu amo meu amigo @chrisrock e acredito que ele lidou com a situação como um profissional. Continuou ali em cima e deu o Oscar a seu amigo @questlove e o negócio todo foi tão perturbador”, contou. “Tanta dor em @willsmith, de qualquer maneira, eu ainda estou em choque, impressionada e triste.”

Já o ator Jim Carrey disse ter ficado “enojado” com a ovação de pé para Smith após sua vitória no Oscar depois de ele ter dado um tapa em Rock no palco. Por causa disso, ele chamou Hollywood de “covarde”.