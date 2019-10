Após risco de cancelamento, Festival do Rio confirma datas da 20ª edição

O Festival do Rio, tradicional mostra de cinema brasileiro na capital carioca, confirmou as datas da 20ª edição. Após correr risco de cancelamento por falta de recursos, o evento vai ocorrer entre os dias 9 e 19 de dezembro. O anúncio foi publicado nas redes sociais do festival.

O orçamento se tornou um problema para a organização do evento em fevereiro deste ano, quando a Petrobrás suspendeu o patrocínio de onze projetos culturais, incluindo o Festival do Rio. Realizado tradicionalmente em outubro, o evento teve de ser adiado enquanto os produtores buscavam alternativas para bancar a operação.

A principal estratégia foi o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Benfeitoria. A primeira meta (R$ 500 mil) está perto de ser alcançada, garantindo a exibição de 50 filmes convidados em 5 cinemas. Em uma segunda etapa, o objetivo é chegar a R$ 800 mil, para viabilizar a mostra Première Brasil, composta por 30 filmes nacionais em competição, e ampliar a exibição para 10 cinemas. A meta final, de R$ 1.2 milhão, inclui ainda um evento voltado para profissionais do setor - Rio Market - e a Mostra Geração, que atende crianças, jovens e escolas.