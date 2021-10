Após reforma, Cine Marquise volta a receber público na Avenida Paulista

Após vinte meses fechado, o Cine Marquise reabre oficialmente já a partir desta quarta-feira, 20, sob os cuidados da Tonks, nova gestora do espaço. Abrigado no Conjunto Nacional, no número 2073 da Avenida Paulista, o local passou por uma completa reforma desde o fim do Cinearte em fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia do novo coronavírus, quando encerrou as atividades por questões financeiras.

Logo na entrada, ficam evidentes as diferenças. O lobby passa a recepcionar o espectador diretamente com uma cafeteria, fazendo uma inversão com a bombonière — que, agora, fica próxima da entrada das salas. Além disso, há mais cores no ambiente e espaço para pôsteres de filmes. “O nome é para homenagear os cinemas de rua, espalhadas pelo mundo”, explica Marcelo Lima, CEO da Tonks, empresa responsável por gerir o cinema.

Também não existe mais a figura do bilheteiro. Os ingressos, que são vendidos aos finais de semana por R$ 38, podem ser adquiridos na bombonière ou, preferencialmente, pelos totens de autoatendimento e por aplicativos on-line. Quem tiver em seu nome uma conta da Sabesp, uma das patrocinadoras do local, pode ainda pagar meia-entrada — só exibir o número do RGI, que identifica o relógio de medição de consumo de casa, para o benefício.

Mas a mudança mais impactante, principalmente para os frequentadores de longa data do espaço, se dá dentro das salas. Agora rebatizadas de Sala Globoplay 1 e Sala Globoplay 2, por conta do patrocínio do serviço de streaming do Grupo Globo, há transformações estéticas e tecnológicas: nova tela, sistema de som Dolby de última geração, caixas de som no tetos, e poltronas mais confortáveis -- chamadas pelo cinema de “semi VIP”. Na primeira fileira, poltronas estilo chaise, como as da Cinesala.

No entanto, é interessante notar como muito do cinema quase sexagenário ainda persiste por ali. O piso das duas salas, por exemplo, foi restaurado em um delicado processo de recuperação. Além disso, Marcelo ressaltou que a programação continuará focada em filmes “de arte”. “Não entram aqui filmes de super-heróis, blockbusters, mas filmes que fazem pensar. Principalmente independentes e nacionais. Não vamos deixar de exibir Matrix, mas vamos também exibir Marighella, Uma Noite em Veneza”, diz.

Agora, já nos próximos dias, o Cine Marquise vai passar por uma prova de fogo: exibir filmes da programação da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo na sala principal. Na Sala Globoplay 2, enquanto isso, Duna e Sob as Escadas de Paris. A ideia é manter esse formato de eventos especiais no espaço, como a Mostra. “Temos um auditório enorme em uma região famosa. Teremos pré-estreias, coletivas, encontros corporativos”, diz Marcelo. “Queremos que esse espaço esteja ocupado de manhã, tarde e noite para não vivermos apenas das vendas de ingressos. Queremos movimento para difundir a cultura da melhor forma possível”.

