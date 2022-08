Após morte cerebral, Anne Heche tem aparelhos de suporte à vida desligados 

Richard Sandomir, The New York Times

Anne Heche, atriz que ficou conhecida tanto por seus papéis em filmes como Seis Dias, Sete Noites e Donnie Brasco quanto por sua vida pessoal, que incluiu um romance de três anos com a comediante Ellen DeGeneres, morreu no domingo, 14, em Los Angeles, nove dias depois de ter sofrido um devastador acidente de carro devastador lá. Ela tinha 53 anos.

A morte foi anunciada por uma representante da atriz, Holly Baird, que disse, no final de domingo, em um e-mail que "foram pacificamente desligados os aparelhos" que mantinham Heche viva - na sexta-feira, 12, sua morte cerebral foi anunciada (Na Califórnia, isso é o suficiente para declarar a morte de uma pessoa).

Segundo o site TMZ, o desligamento tardio fazia parte da preparação para doar os órgãos da atriz. Ao localizarem doadores compatíveis, o suporte à vida foi retirado para a realização dos transplantes.

Heche ficou gravemente ferida em 5 de agosto, quando um Mini Cooper que ela dirigia colidiu com uma casa de dois andares no bairro de Mar Vista, em Los Angeles, causando um incêndio que os bombeiros levaram mais de uma hora para extinguir.

Heche, que estava sozinha no carro, sofreu queimaduras e uma grave lesão cerebral, causada pela falta de oxigênio no cérebro. Um porta-voz da polícia de Los Angeles disse que o departamento continua investigando se o uso de drogas contribuiu para o acidente.

Um comunicado divulgado por sua assessora em nome de sua família na noite de quinta-feira , 11, dizia que Heche permanecia em coma no Grossman Burn Center no West Hills Hospital, em Los Angeles.

“Há muito tempo é sua escolha doar seus órgãos, e ela está sendo mantida sob aparelhos para determinar se algum é viável”, disse o comunicado.

Heche era uma estrela de novela antes de se tornar conhecida pelo público de cinema. No final dos anos 1980, logo após se formar no ensino médio, ela se juntou ao elenco do drama diurno Another World, onde interpretou as gêmeas boas e más Vicky Hudson e Marley Love. Ela ganhou um Daytime Emmy Award em 1991 como a atriz mais jovem em uma série de drama.

Em meados da década de 1990, ela era uma estrela em ascensão em Hollywood. Interpretou a melhor amiga de Catherine Keener em Amigas Curtindo Adoidado (1996); a esposa de Johnny Depp em Donnie Brasco (1997); uma assessora presidencial na sátira política Mera Coincidência (1997), com Dustin Hoffman e Robert De Niro; e uma editora de revista de moda que cai em uma ilha dos Mares do Sul em um avião pilotado por Harrison Ford em Seis Dias, Sete Noites (1998).