Aplicativo da Apple informa erroneamente a morte de Stan Lee

O aplicativo Siri, da Apple, informou erroneamente a alguns usuários que o empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics, estaria morto. Lee, porém, está vivo, aos 95 anos.

De acordo com o site especializado CinemaBlend, que obteve as gravações de alguns usuários, ao questionarem à Siri a idade de Stan Lee, o aplicativo respondeu com a seguinte mensagem: "Stan Lee morreu no dia 2 de julho de 2018, aos 95 anos".

++ Stan Lee, magnata da Marvel, obtém ordem de proteção contra seu cuidador

A informação, claro, é falsa e a Apple já corrigiu o problema. Quando questionada sobre a idade de Lee, a Siri informa apenas os 95 anos.

No começo do ano, Stan Lee chegou a ser internado com pneumonia, mas já está recuperado. Mantendo a tradição de todos os filmes da Marvel, o empresário faz uma participação especial em Homem-Formiga e Vespa, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5.