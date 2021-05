Aplausos e gritos de protesto: da janela, Rio e Niterói homenageiam Paulo Gustavo e atacam Bolsonaro

Moradores de bairros do Rio e de Niterói, cidade natal do humorista e ator Paulo Gustavo, morto por covid-19, foram às janelas às 20h desta quarta, 5, para aplaudi-lo. A homenagem se estendeu a todas as vítimas da pandemia e, em alguns locais, se confundiu com protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. Os aplausos foram entremeados por gritos de "Fora Bolsonaro!", ''genocida'' e ''assassino''. O artista morreu na terça, 4, após período de internação iniciado em 13 de março, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul carioca.

A manifestação, semelhante a uma plateia ovacionando um artista ao fim de um espetáculo, foi convocada pelas redes sociais. Em Niterói, o convite partiu da prefeitura. "O Brasil aplaude Paulo Gustavo e todos os brasileiros que se foram pela covid. Vá para a janela e demonstre sua solidariedade e indignação!", diz um dos cartazes distribuídos nas redes sociais.

Paulo Gustavo será nome de rua na cidade natal

Em Niterói, onde mora a mãe do ator, Déa Lúcia Vieira Amaral, os aplausos começaram pontualmente às 20h. Duraram cerca de um minuto, tempo estipulado pela prefeitura. "Niterói aplaude Paulo Gustavo e todos os niteroienses que se foram pela covid-19", diz o comunicado do prefeito Axel Grael (PDT), que decretou três dias de luto. Grael abriu consulta pública para dar o nome de Ator Paulo Gustavo a uma das ruas principais do bairro onde o humorista viveu a maior parte de sua, no bairro de Icaraí, zona sul da cidade. No Rio, houve homenagens e protestos em Copacabana, Grajaú, Leme, Botafogo, Bairro Peixoto e outros bairros.