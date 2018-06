Apesar de discurso de Oprah e ativismo, audiência do Globo de Ouro cai 5% nos EUA

LOS ANGELES - A audiência da cerimônia do Globo de Ouro 2018 na televisão norte-americana caiu cerca de 5 por cento, para 19 milhões de espectadores, disse a emissora NBC nesta segunda-feira, apesar do alto alto nível da premiação que ocorreu após escândalos de conduta sexual imprópria que abalaram Hollywood.

A exibição da cerimônia durante 3 horas no domingo foi a segunda mais assistida em 10 anos, disse a NBC, mas reverteu uma tendência de crescimento.

Pouco mais de 20 milhões de norte-americanos assistiram ao Globo de Ouro na NBC em 2017, um aumento que superou dois anos de queda da atração ao vivo.

A premiação que ocorreu domingo, conduzida pelo apresentador de talk shows Seth Meyers, foi a primeira grande premiação de Hollywood na temporada, que se encerrará com o Oscar em 4 de março. O evento foi marcado por piadas mordazes sobre os escândalos de má conduta sexual na indústria de entretenimento e além, e por discursos empolgados sobre o empoderamento feminino.

O poderoso discurso de Oprah Winfrey sobre ativismo negro e feminista recebeu a maior atenção, levando a pedidos dos fãs nas redes sociais para que ela concorra à Presidência dos EUA em 2020. Oprah recebeu um prêmio pelo conjunto de sua vida.

Todas as mulheres mais famosas usaram preto no tapete vermelho, que normalmente recebe um vestuário bastante colorido, em apoio à campanha Time’s Up (O tempo acabou, numa tradução livre), lançada na semana passada e que já arrecadou 15 milhões de dólares para assistência a vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho.