'Apenas me levantei e terminei a cena', conta Tom Cruise sobre filmar com tornozelo quebrado

Quando o cinema vai além da ficção: em conversa com a AFP, Tom Cruise lembrou do momento em que quebrou o tornozelo no meio das filmagens do sexto episódio de Missão Impossível.

O ator americano, de 55 anos, disse que manteve a calma. Com o tornozelo quebrado, terminou a cena e, seis semanas depois, já estava recuperado para continuar filmando.

"Quebrei ossos antes na minha vida, mas desta vez foi difícil", disse à AFP o ator de Top Gun, uma das mais populares estrelas do cinema das últimas quatro décadas.

"Foi bastante difícil, porque estavam preocupados que eu não pudesse correr por nove meses pelo menos, e eu estava no meio, tínhamos a data de estreia e responsabilidades. Não queria parar de filmar", contou.

A AFP falou com Tom Cruise na convenção anual de cinema CinemaCon, em Las Vegas, onde ele estava promovendo Missão: Impossível - Efeito Fallout, que chegará às salas dos Estados Unidos em 27 de julho e aos principais mercados da América Latina nessa mesma semana.

O acidente aconteceu durante a filmagem de uma cena em Londres. O ator saltava entre edifícios, amparado por cabos. A ideia era que não terminasse o salto, ficando pendurado no muro. Ele fez o movimento, mas o choque com a parede foi tão forte que quebrou o tornozelo.

"Soube na hora que meu tornozelo tinha quebrado, mas não queria ter de fazer tudo de novo. Então, apenas me levantei e terminei a cena", relatou.

O diretor Chris McQuarrie - que trabalhou com Cruise em Missão: Impossível - Nação Secreta (2015) e Jack Reacher: sem retorno (2012)- disse que moveria "céus e terra" para garantir que a cena entrasse na edição final.

Retorno do Maverick?. O mais difícil veio nos dias seguintes, pois teve de passar horas em fisioterapia e escalar uma montanha na Noruega quando voltou a filmar.

"Quando você me vê correndo no filme, basicamente faço isso com o tornozelo quebrado, mas cheguei a um ponto de condição física em que não me causava mais dano, mesmo fazendo todo esse esforço", garantiu Cruise.

O veterano ator, nascido em Nova York em 3 de julho de 1962, ficou conhecido por fazer muitas das acrobacias em seus filmes de ação.

Ao ser consultado sobre a importância de Missão Impossível em sua longa carreira, Tom Cruise foi claro: "quase 40 anos" de carreira, "qua-ren-ta", repetiu, reflexivo.

"Foi uma parte importantíssima da minha vida. Foi o primeiro filme que eu produzi, gosto do meu personagem, algo com que você sonha e espera que o público ainda queira", admitiu.

Nos próximos meses, Cruise se dedicará a uma sequência do bem-recebido filme de ficção científica No limite do amanhã e ao projeto que a maioria dos fãs deseja: o muito esperado Top Gun 2.

O diretor Joseph Kosinski deve começar a produção neste semestre, apesar de o retorno do talvez mais icônico personagem de Cruise ainda ser um mistério.

"Veremos se ainda faz sucesso, se realmente acontece", brincou Cruise.

E, diante da insistência por mais informações, lançou, com um sorriso: "Eu lhe diria, mas depois teria de te matar".