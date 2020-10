Aos 90 anos, Clint Eastwood prepara seu novo filme, 'Cry Macho'

Aos 90 anos, e em plena atividade, Clint Eastwood prepara seu novo filme, Cry Macho, que o veterano de Hollywwod dirigirá e também será o protagonista.

A data de início das filmagens e sua estreia ainda não foram divulgadas, mas o ator e diretor já começou a explorar locais para rodar o filme, segundo informações do site Deadline.

O roteiro de Cry Macho - que ainda não recebeu luz verde oficial da Warner Bros. - foi escrito por N. Richard Nash, autor do romance de mesmo nome na década de 1970, com Nick Schenk, roteirista que já havia trabalhado com Eastwood em Gran Torino (2008) e A Mula (2018).

A história segue um antigo astro de rodeios, que agora é um criador de cavalos, que aceita uma missão de seu ex-chefe: viajar até o México para pegar o filho problático dele, que mora com a mãe que é alcoólatra, e trazê-lo de volta para para o Texas através da fronteira.

Segundo a mídia de Hollywood, o papel principal estava na mira de Arnold Schwarzenegger, que havia planejado retornar ao cinema em 2011, após seus mandatos como governador da Califórnia, mas o projeto foi cancelado na época.