Aos 81 anos, Robert Redford anuncia aposentadoria

O ator Robert Redford, de 81 anos, anunciou numa entrevista ao Entertainment Weekly que vai se aposentar da atuação. The Old Man & the Gun, a ser lançado ainda em 2018, será seu último filme.

"Nunca diga nunca, mas concluindo esse trabalho, é isso para mim em termos de atuação, e eu vou me aposentar porque estou fazendo isso desde que tinha 21 anos. Pensei, é o suficiente. E por que não sair de cena com algo para cima e positivo?", disse o ator.

Questionado sobre possíveis novos projetos em direção (Redford ganhou um Oscar de diretor em 1980 por Gente como a Gente), ele desconversa.

Em The Old Man & the Gun, Redford intepreta Forrest Tucker, o criminoso da vida real que escapou da prisão 17 vezes. Com Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, e Casey Affleck, o filme estreia nos EUA em setembro.

Nascido em Santa Monica, Califórnia, em 1936, Redford atuou em pelo menos 70 filmes, e tem créditos de produção em 50 deles. Butch Cassidy, Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente são apenas alguns deles.