Ao som de Whitney Houston, Pokémons fazem teste de elenco em novo filme

O aguardado POKÉMON: Detetive Pikachu, lançou novo trailer do filme de aventura em live-action. Ao som de I Wanna Dance With Somebody, da cantora Whitney Houston, o vídeo mostra de forma cômica uma prévia do elenco de Pokémon do longa, incluindo Pikachu, Charizard, Psyduck, Eevee, entre outros.

Na história, o detetive Harry Goodman desaparece misteriosamente, levando seu filho Tim, de 21 anos, a tentar descobrir o que aconteceu.

Quem ajuda na investigação é o antigo parceiro pokémon de Harry, o Detetive Pikachu. Após descobrirem que conseguem se comunicar um com o outro, eles se unem em uma aventura para desvendar esse mistério.

Assista o trailer: