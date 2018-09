Antes de estrelar 'The Crown', Olivia Colman interpreta outra rainha no cinema

VENEZA, Itália — Olivia Colman, que em breve será vista como a rainha Elizabeth na série do Netflix The Crown, disse que se divertiu muito interpretando outra monarca britânica, a rainha Anne do século 18. O filme The Favourite, com Emma Stone no elenco, estreou na quinta-feira, 30, no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O filme do diretor grego Yorgos Lanthimos retrata como romances as amizades próximas que a rainha teve com duas confidentes que se digladiam por seus afetos e influência.

“É como se pensássemos que inventamos o sexo, mas não inventamos, ele existe há bastante tempo”, disse Colman, ganhadora de três prêmios Bafta, aos repórteres no festival. “E foi terrivelmente divertido fazer sexo com Emma Stone.”

“Foi realmente divertido”, respondeu Emma, de 29 anos e premiada com o Oscar, que mais tarde acrescentou, para o caso de alguém estar interpretando-as literalmente: “Não fizemos de verdade!”

Em The Favourite, Emma vive Abigail Masham, uma aristocrata caída em desgraça que tenta refazer a vida na corte real.

Ela disputa os favores da rainha com a duquesa de Marlborough, interpretada por Rachel Weisz e que, assim como Olivia, estrelou um filme anterior do aclamado diretor, O Lagosta.

The Favourite é um dos 21 filmes que disputarão o Leão de Ouro no festival, que vai de 29 de agosto a 8 de setembro.