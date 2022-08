Anne Heche: Vizinhos fazem vaquinha para ajudar moradora da casa destruída no acidente

A mulher que teve a casa destruída pelo carro da atriz Anne Heche vem recebendo ajuda dos vizinhos para recuperar seus pertences. Os moradores do bairro organizaram uma "vaquinha" com o objetivo de arrecadar dinheiro para ela e, até terça-feira, 9, foram arrecadados US$ 112 mil (pouco mais de R$ 574 mil).

Na sexta-feira, 5, a atriz Anne Heche dirigia seu carro em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, que saiu da estrada e bateu na casa de Lynne Mishele em Los Angeles. Com a colisão, o automóvel e a residência pegaram fogo imediatamente. Foi preciso a ação de 59 bombeiros e 65 minutos para extinguir as chamas.

Segundo a revista People, Lynne perdeu tudo com o incêndio, que foi devastador. Uma das vizinhas, Lynne Bernstein, disse que a moradora teve muita sorte por sair sem nenhum ferimento, assim como seus dois cachorros Bree e Rueban e a tartaruga Marley.

Anne Heche continua hospitalizada em estado crítico. A atriz respira com a ajuda de aparelhos, dada a extensão dos danos sofridos. Ela segue em coma, lamentou Michael McConnell, representante da agência de gestão de talentos que representa Heche, a Zero Gravity Management. “Neste ponto, ela está em extrema condição crítica”, declarou à Reuters, em uma mensagem de texto.

Anne Heche sofreu “danos pulmonares significativos que exigem ajuda de aparelhos e queimaduras que vão necessitar de intervenção cirúrgica”, adiantou, ainda, o agente.

Segundo informou o jornal Los Angeles Times, a atriz de filmes como Seis Dias, Sete Noites, em que contracenou com Harrison Ford, teria passado por um salão de beleza, onde comprou uma peruca vermelha, logo antes do acidente.

De acordo com as autoridades policiais de Los Angeles, o carro conduzido pela atriz de 53 anos circulava em alta velocidade no momento em que saiu da estrada e colidiu a casa de Lynne, no bairro residencial de Mar Vista, onde explodiu. Heche foi levada para o hospital local em estado crítico.