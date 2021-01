Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor lançam comédia romântica filmada durante pandemia

Enquanto o restante do mundo se fechava para evitar a covid-19, a estrela norte-americana Anne Hathaway se viu iniciando um novo projeto de filme - uma comédia romântica ambientada na pandemia.

"Acho que nenhum de nós sabe bem como conseguimos", disse Anne Hathaway à Reuters ao lado do coprotagonista Chiwetel Ejiofor para falar sobre Locked Down, o resultado do trabalho deles que começou a ser transmitido por streaming na HBO Max nesta quinta-feira, 14.

O filme conta a história de um casal prestes a se separar, até que as medidas contra o coronavírus os deixam juntos em Londres.

A frustração da convivência forçada e uma série de reviravoltas na trama se transforma em um esquema para roubar um diamante da loja de departamentos Harrold's.

As filmagens começaram no outono do hemisfério norte, quando o Reino Unido estava aumentando as restrições novamente após uma relativa calmaria. A corrida começou para fazer com que tudo fosse finalizado antes de um novo isolamento, e lançar o filme enquanto o cenário era atual.

Os dois atores concordaram em fazer o filme depois de ver apenas um roteiro incompleto.

“Foi complexo, mas foi divertido ... meio que se jogar nisso e estar no limite", disse Ejiofor, astro de 12 Anos de Escravidão.

"É estranho fazer um filme com todos de máscara", acrescentou. "Tem gente lá que eu não vi o rosto completo. Provavelmente vou passar por eles na rua um dia e então eles vão se cobrir e eu vou me dar conta, oh, é você!"