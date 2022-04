'Animais Fantásticos' lidera bilheteria dos EUA no fim de semana

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro filme da saga derivada do universo Harry Potter, liderou as bilheterias norte-americanas neste fim de semana, segundo estimativa divulgada pela agência AP. O filme, que estreou na última quinta, 14, arrecadou US$ 43 milhões, o equivalente a R$ 202 milhões na cotação atual.

O longa, que busca se aprofundar na ligação íntima e secreta entre os personagens Dumbledore (Jude Law) e Grindelwald (Mads Mikkelsen), tem cerca de duas horas de duração e pouca agilidade, mas levou uma quantidade significativa de fãs às salas.

Sonic 2, que havia arrecadado US$ 71 milhões na última semana, liderando o ranking, teve uma queda de mais da metade do valor, mas permaneceu em uma boa posição, em segundo colocado.

O restante dos filmes ficou abaixo dos US$ 10 milhões. Confira a lista com as 10 maiores bilheterias abaixo:

1.º - 43 milhões - Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

2.º - 30 milhões - Sonic 2: O Filme

3.º - 6,5 milhões - Cidade Perdida

4.º - 6,2 milhões - Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

5.º - 5,7 milhões - Luta pela Fé - A História do Padre Stu

6.º - 4,7 milhões - Morbius

7.º - 4 milhões - Ambulância - Um Dia de Crime

8.º - 3,8 milhões - The Batman

9.º - 2,9 milhões - K.G.F: Chapter 2

10.º - 1,2 milhões - Uncharted: Fora do Mapa

* Com informações da agência Associated Press.