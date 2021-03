Animação 'Raya e o Último Dragão' segue reinando vitoriosa nas bilheterias dos EUA e Canadá

A aventura animada da Disney Raya e o Último Dragão seguiu reinando vitoriosa nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, arrecadando 5,5 milhões de dólares em 2.163 salas de cinema neste fim de semana.

Estas vendas de ingressos, 35% menores no segundo fim de semana do filme em cartaz do que nos dias de estreia, elevam a arrecadação total para 15,8 milhões de dólares no mercado interno.

Raya e o Último Dragão também rendeu outros 36 milhões de dólares em bilheteria internacional, com uma arrecadação global total de 52,6 milhões de dólares. O filme para a família também está disponível para aluguel no Disney+ (Plus), o serviço de streaming da empresa.

Em tempos convencionais, as redes de cinema provavelmente se recusariam a exibir um filme que também esteja sendo transmitido online. Mas, atualmente, os novos lançamentos são tão poucos e distantes entre si que as cadeias exibidoras estão satisfeitas em oferecer aos consumidores o que podem.

Muitos estão otimistas com um eventual renascimento do cinema no horizonte, uma vez que as salas de Los Angeles receberam permissão para reabrir pela primeira vez em quase um ano. Poucos cinemas da cidade foram capazes de retomar as operações, mas vários planejam começar a vender ingressos novamente no próximo fim de semana.

Do outro lado do país, os cinemas de Nova York ganharam permissão para receber espectadores novamente, o que significa que os dois maiores mercados da indústria do cinema no país estão de volta à pista após 12 meses de espera.

Em Hollywood, muitos esperam que a reabertura dos cinemas em Nova York e Los Angeles incentive os estúdios a lançar seus maiores filmes. Viúva Negra, da Disney, e Um Lugar Silencioso: Parte II, da Paramount, são alguns dos títulos esperados para maio.

Enquanto isso, os filmes para a família têm sido uma carta na manga popular. O híbrido de animação com live action da Warner Bros. Tom & Jerry: O Filme ficou em segundo lugar nas bilheterias deste fim de semana, arrecadando 4 milhões de dólares em 2.454 salas de cinema neste que foi seu terceiro fim de semana em cartaz.

O filme, estrelado por Chloe Grace Moretz, Colin Jost e Michael Pena, arrecadou 28 milhões de dólares na América do Norte e também está sendo transmitido pela HBO Max.

Em terceiro lugar, Mundo em Caos, da Lionsgate, arrecadou 2,25 milhões de dólares em 1.995 cinemas. No geral, este thriller de ficção científica com Daisy Ridley e Tom Holland amealhou 6,9 milhões de dólares. Internacionalmente, o filme também rendeu 1,5 milhão de dólares em 33 países, elevando seu total acumulado em bilheteria no exterior para 5 milhões de dólares.

Boogie, um drama da Focus Features, alcançou a quarta posição com 730 mil dólares em 1.272 salas. O filme, sobre um prodígio do basquete no bairro nova iorquino do Queens, e escrito e dirigido pelo chef e escritor Eddie Huang, arrecadou 2,2 milhões de dólares até o momento.

Os Croods 2: Uma Nova Era completa a lista dos cinco primeiros, tendo coletado 520 mil dólares em 1.440 salas. A aventura animada da Universal, que estreou nos cinemas em novembro passado, já arrecadou 54,3 milhões de dólares no mercado interno.