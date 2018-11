Animação perdida do 'antecessor' de Mickey é encontrada no Japão

Na semana em que o Mickey Mouse completa 90 anos, um curta-metragem protagonizado por seu "antecessor", o coelho Oswald, foi redescoberto no Japão. O peronsagem foi criado por Walt Disney em 1927, antes do camundongo, mas seus direitos eram, na época, do produtor Charles Mintz.

Yasushi Watanabe, de 84 anos, comprou o curta, intitulado Neck 'n' Neck, de 1928, na cidade de Osaka, quando cursava o ensino médio e durante décadas não sabia de seu valor histórico.

"Como fui fã de Disney durante muitos anos estou feliz de ter podido desempenhar um papel nessa descoberta", disse Watanabe, ao jornal japonês Asahi, que publicou a descoberta nessa quarta-feira, 14.

Watanabe, ex-jornalista amante da animação, escreveu vários livros sobre a história da animação japonesa e ministrou cursos universitários sobre a matéria, embora sua verdadeira obsessão seja o trabalho de Walt Disney.

O historiador leu no livro de 2017 Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons, de Dave Bossert, que sete dos 26 curtas de Oswald estavam desaparecidos.

Então começou a suspeitar que o curta que adquiriu poderia ser um deles e decidiu confirmar sua autenticidade com Bossert, produtor na Disney durante anos.

"Estamos encantados de saber que existe uma cópia do filme perdido", disse ao Asahi a diretora dos Arquivos de Walt Disney, Becky Cline, enquanto Bossert rotulou o achado como "muito emocionante" e expressou seu desejo de projetá-lo em Los Angeles para um grupo de estudantes de animação.

O livro de Bossert também levou à localização de um fragmento de 50 segundos de Neck 'n' Neck em formato 35 milímetros no Toy Film Museum de Kioto, no centro do país asiático. A cópia de Watanabe se encontra atualmente no arquivo cinematográfico Planet Film Arquive de Kobe.

O curta-metragem original de Neck 'n' Neck dura cinco minutos, mas foi reduzido a dois para reprodutores domésticos e vendido ao público em formato cinematográfico de 16 milímetros. Na versão curta, um policial canino de motocicleta persegue Oswald e a sua namorada Ortensia durante um encontro em um automóvel.