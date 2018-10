Animação brasileira 'Tito e os Pássaros' é pré-indicada ao Oscar

O filme brasileiro Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto, é um dos 25 pré-selecionados para a disputa pelo Oscar de animação. A lista foi divulgada pela Academia de Hollywood na quarta-feira, 24.

O filme conta a história de um menino, Tito, que se lança na missão de salvar o mundo de uma epidemia incomum: as pessoas ficam doentes ao sentirem medo.

A trilha sonora é assinada por Ruben Feffer e Gustavo Kurlat, dupla responsável também pela trilha de O Menino e o Mundo, produção brasileira indicada na mesma categoria em 2016. No elenco de vozes, estão Denise Fraga, Matheus Nachtergaele, Mateus Solano e Otávio Augusto.

No Brasil, o longa teve sua primeira exibição no último Anima Mundi, em julho, onde venceu o prêmio de melhor longa infantil. A animação também foi selecionada para a mostra competitiva de Annecy, e para o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF).

O lançamento de Tito e os Pássaros está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. A cerimônia do Oscar será no dia 24 de fevereiro de 2019.