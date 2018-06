Angelina Jolie é recebida por Brigitte Macron em Paris

A atriz Angelina Jolie foi recebida nesta terça-feira por Brigitte Macron no palácio do Eliseu, em Paris, no dia seguinte à visita a um campo de refugiados sírios na Jordânia, informou a presidência francesa. A estrela e a esposa do presidente da República se encontraram e conversaram, em inglês, por pouco mais de uma hora.

Jolie é embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e tinha um compromisso publicitário em Paris. O encontro entre as duas personalidades tratou de questões de educação e violência contra as mulheres, segundo as mesmas fontes.

Desde a sua chegada ao Eliseu, o casal Macron recebeu várias personalidadess em defesa de causas sociais, como os cantores Bono (luta contra a pobreza) e Rihanna (educação). Angelina Jolie visitou o campo de refugiados Zaatari no norte da Jordânia no domingo. "Instamos os membros do Conselho de Segurança a agir para resolver o conflito e a construir a paz na Síria", afirmou a atriz.