Angelina Jolie negocia com a Marvel para estrelar 'Os Eternos'

LOS ANGELES - A atriz Angelina Jolie está negociado sua incorporação ao elenco do filme Os Eternos, dos estúdios Marvel. As informações foram divulgadas nessa quarta-feira, 27, pela revista especializada The Hollywood Reporter.

Ainda não se sabe que papel Jolie interpretaria na produção. O filme será dirigido pela chinesa Chloé Zhao, que recebeu boa avaliação crítica com Domando o Destino (2017).

O filme é baseado nas histórias em quadrinhos homônimas criadas por Jack Kirby. Os Eternos são uma raça de super-humanos criados por seres cósmicos conhecidos como Celestiais durante sua visita à Terra. No entanto, os experimentos genéticos dos Celestiais deram origem também aos Deviantes, uma espécie de face corrompida das suas criações originais.

A versão para o cinema de Os Eternos contará com um roteiro escrito pelos primos Matthew e Ryan Firpo. O filme é um dos projetos que a Disney está preparando para o futuro dos estúdio Marvel, que encerrará uma era do seu universo cinematográfico com a estreia no próximo dia 26 de abril de Vingadores: Ultimato.