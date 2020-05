Andy Serkis lê 'O Hobbit' para arrecadar fundos contra a covid-19

O ator britânico Andy Serkis, conhecido por seu papel de Gollum nas adaptações cinematográficas dos livros de J.R.R. Tolkien, lerá nesta sexta-feira, 8, O Hobbit em uma transmissão ao vivo pela internet para arrecadar fundos no Reino Unido.

O intérprete dos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit afirmou que, ao longo da leitura do romance de 1937, que começa às 6h, pelo horário de Brasília, somente fará pausas para ir ao banheiro e se alimentar.

Ele calcula que a transmissão durará entre 10 e 12 horas. Serkis, que tem 56 anos, disse que deseja transportar seus espectadores a “uma das melhores aventuras de fantasia já escritas” em um momento em que as pessoas “sofrem por conta do isolamento social”, pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O ator, que criou uma página de doações na internet, destinará os valores arrecadados com sua “Hobbitona” ou “Maratona Hobbit” à NHS Charities Together, um conjunto de organizações que fornecem apoio ao sistema público de saúde britânico, e ao Best Beginnings, uma entidade de apoio à infância.

Antes mesmo de iniciar sua façanha, o artista havia arrecadado até a manhã de quinta-feira, 7, mais de 40 mil libras esterlinas, o equivalente a R$ 288 mil.