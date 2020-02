Ancine nomeia capitão de Mar e Guerra para Diretoria Colegiada

O diretor-presidente interino da Ancine, Alex Braga, nomeou Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque para cargo comissionado na Diretoria Colegiada. A Diretoria Colegiada da Ancine é composta por quatro membros, mas contava até então com o próprio Braga e, desde meados de janeiro, com a secretária-executiva do órgão, Luana Maíra Rufino, que passou a ocupar uma das vagas provisoriamente. Eduardo Albuquerque é capitão de Mar e Guerra da Marinha, em reserva remunerada.

Ele já foi diretor do Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro, ligado ao Ministério da Defesa, e foi promovido, em agosto de 2018, de capitão de fragata para capitão de Mar e Guerra.

Em fevereiro de 2019, foi transferido para a reserva remunerada do órgão. Neste mesmo ano, passou a atuar na Controladoria Geral do Estado no Rio de Janeiro, onde foi diretor da Diretoria Geral de Administração e Finanças e depois chefe de gabinete.

Conforme a Ancine explica na apresentação em seu site, ela é "administrada por uma diretoria colegiada aprovada pelo Senado e composta por um diretor-presidente e três diretores, todos com mandatos fixos, aos quais se subordinam cinco Superintendências: Análise de Mercado, Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Fomento e Registro, além das Secretarias Executiva, de Gestão Interna e de Políticas de Financiamento".