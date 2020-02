Ancine convoca pastor Edilasio Barra e Vinicius Clay para cargo de diretores substitutos

Em publicação no Diário Oficial nesta quarta-feira, 5, Alex Braga, diretor-presidente interino da Agência Nacional de Cinema (Ancine), convocou Vinicius Clay Araújo Gomes para o cargo de substituto de diretor, no lugar de Debora Regina Ivanov Gomes, que deixou seu posto na Diretoria Colegiada, em outubro do ano passado, depois de quatro anos na função.

E convocou o pastor Edilasio Barra, também conhecido como Tutuca, para o mesmo cargo. Ele vai ocupar a vaga na Diretoria Colegiada que era de Christian de Castro Oliveira, ex-diretor-presidente da Ancine até ser denunciado pela Procuradoria pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de crime contra a ordem tributária.

A Diretoria Colegiada é composta por quatro nomes, incluindo o presidente do órgão.

A indicação dos dois para o posto já havia sido publicada no Diário Oficial de 31 de janeiro, em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em 15 de janeiro, Luana Rufino, secretária-executiva, foi nomeada a primeira substituta - na vaga de Mariana Ribas. O único diretor titular da Diretoria Colegiada da Ancine é o próprio Alex Braga, que tinha essa função antes de assumir inteirinamente a presidência da agência.

Pela legislação em vigor, quando surge uma vaga em agências reguladoras, o governo tem até o dia 31 de janeiro para indicar uma lista tríplice de servidores para participar da diretoria por até 180 dias contínuos, de forma interina. Os indicados só podem ocupar a vaga durante o período de vacância, antes da nomeação do novo titular da Diretoria Colegiada.

Edilasio Braga, que também é colunista social e apresentou por muitos anos o programa VIP, já estava na Ancine desde outubro de 2019, quando foi nomeado para o cargo de superintendente de Desenvolvimento Econômico, órgão responsável pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que, em 2018, investiu cerca de R$ 800 milhões no mercado brasileiro e é o principal instrumento de fomento direto do audiovisual no País.

Já Vinicius Clay Araújo Gomes, na Ancine desde 2015, já foi superintendente de Desenvolvimento Econômico e, mais recentemente, secretário da Secretaria de Políticas de Financiamento.