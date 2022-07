Análise: os 10 melhores filmes de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, o ator musculoso que fez carreira no fisiculturismo, em Hollywood e no mundo da política norte-americana, comemora seu aniversário de 75 anos neste sábado, 30. Confira abaixo uma seleção de seus 10 melhores filmes (em ordem cronológica).

'Stay Hungry', de 1972

O diretor Bob Rafelson morreu no dia 23 de julho. Nesse, que é um de seus primeiros filmes, conta a história de um sujeito (Jeff Bridges) que se vê à frente de uma academia de ginástica gerenciada por um fisiculturista que sonha ganhar o título de Mr. Universo, papel sob medida para Schwarzenegger.

'Conan, o Bárbaro', de 1982

Com base no personagem dos quadrinhos de Robert E. Howard, John Milius fez esse filme que é uma grande aventura, permeada pelos elementos míticos que caracterizam seu cinema. Garoto, Conan viu seus pais serem mortos por poderoso feiticeiro, contra o qual irá se vingar. Só para lembrar, em 2011 Marcus Nispel fez o remake e outro fortão entrou para o firmamento de Hollywood – Jason Momoa, o Aquaman.

'O Exterminador do Futuro', de 1984

O primeiro da série do futuro em que um robô procura - para proteger ou matar? - a mãe de um futuro líder da humanidade, na guerra contra as máquinas. Há quase 40 anos, os efeitos de ponta contribuíram para a energia do relato.

'Predador', de 1987

John McTiernan redefiniu o conceito de ação em Hollywood com dois filmes emblemáticos na segunda metade dos anos 1980. Duro de Matar, e esse. A selva também é personagem quando equipe militar enfrenta o predador do título, um alienígena que pode se disfarçar e até ficar invisível na paisagem. Muito bom, e brutalíssimo.

'Irmãos Gêmeos', de 1988

Disposto a parodiar a própria imagem, Schwarzenegger fez essa comédia de Ivan Reitman em que resulta de um experimento científico para produzir... gêmeos. Só que o irmãozinho é Danny De Vito. Impossível imaginar gêmeos mais diferentes, em tudo.

'O Vingador do Futuro', de 1990

Paul Verhoeven baseou-se em outra história de Philip K. Dick – de Blade Runner – para fazer essa fantasia científica que se passa numa sociedade distópica, em que memórias são implantadas no cérebro das pessoas. Memórias de viagens, por exemplo. Ao participar do procedimento, Schwarzenegger descobre que não é quem pensa ser.

'O Exterminador do Futuro 2 – Julgamento Final', de 1991

Doom’s Day. A redenção da humanidade está nas mãos desse garoto, John Connor. Do futuro chega um tipo de robô avançado, feito de um tipo de metal líquido e que pode assumir qualquer forma. O Exterminador terá trabalho, mas ninguém duvida que irá vencê-lo. De novo, os efeitos são... acachapantes!

'True Lies', de 1994

Schwarzenegger faz um agente secreto que esconde a profissão da mulher. Surge um charlatão disposto a conquistar Jamie Lee Curtis. Um superfilme de ação por James Cameron. A cena do tango é antológica. E Scharzy, na batalha aérea final, é 10.

'Um Herói de Brinquedo', de 1996

Vibrante comédia de ação de Brian Levant. Schwarzenegger envolve-se em todo tipo de confusão para conseguir comprar o brinquedo de super-herói que seu filho quer como presente de Natal. Mais do que isso, Schwarzy se transformará em herói, aos olhos do filho.

'O Último Desafio', de 2013

Realizado pelo coreano Kim Ji-woon, esse foi o primeiro filme de Schwarzenegger após a parada para governar a Califórnia, ou seja, desde A Rebelião das Máquinas. Não é nota 10, mas tem seus atrativos. A história é sobre xerife que tentará impedir supercriminoso de passar por sua cidade a bordo de um carro incrementado. Olha aí o Rodrigo Santoro. Faz o auxiliar do xerife.