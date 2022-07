Análise: Cinebiografia 'Elvis' é um assombro de brilho incomparável

No ano 2001, quando apresentou Moulin Rouge em Cannes, Baz Luhrmann anunciou que estava terminando sua trilogia da cortina vermelha, que começou com Vem Dançar Comigo, de 1992, e prosseguiu com Romeu + Julieta, 1996. A história de Satine no cabaré parisiense virou uma obra emblemática. Entre realidade e artifício, Luhrmann construiu um filme divisor de águas. Excessivo, Moulin Rouge foi amado e odiado com intensidade. No centro da narrativa, “There was a boy/A very strange enchanted boy.”

Ewan McGregor fazia Christian, o Nature Boy, apaixonado por Satine/Nicole Kidman. Foram necessários 21 anos para que Luhrmann contasse a história de outro Nature Boy e reabrisse sua trilogia, que, afinal, virou uma tetralogia. Elvis! Sua cinebiografia de Elvis Presley é um assombro.

Elvis é o novo garoto estranho, encantado de Luhrmann. Toda a primeira parte do filme possui um brilho incomparável. E é ousada. O garoto encantado é visto pelo olhar do vilão da trama, o “Coronel” Tom Parker, o homem que construiu o mito de Elvis, e numa relação abusiva talvez o tenha destruído. Esse homem vem do mundo das aberrações e do artifício do circo. Luhrmann incorpora Guillermo Del Toro e o big carnival, O Beco do Pesadelo.

O garoto Elvis pertence a uma família de brancos que habita o bairro negro de Memphis. O pai esteve preso. O menino tem amigos pretos. Descobre, muito cedo, o rhythm and blues. Espia o cabaré dos negros e corre para a tenda em que o reverendo também utiliza a música – o rhythm – para provocar o êxtase dos fiéis. Essa construção do espaço é essencial. O cabaré e a igreja, e o espaço intermediário, que é o de Elvis. Ele é o garoto branco que canta a música dos negros e frequenta a Rua Beale. James Baldwin – Se a Rua Beale Falasse, que virou grande filme de Barry Jenkins. Luhrmann faz agora a Rua Beale falar. A história de Elvis também é uma história do racismo na América.

O segregacionismo, o empoderamento dos negros, os assassinatos de John Kennedy, Martin Luther King e Bobby Kennedy atravessam a narrativa. O Coronel, que não é coronel, nem se chama Tom Parker, usa Elvis como uma máquina de fazer dinheiro. Tom Hanks é quem faz o papel. Uma interpretação de Oscar.

Mas a alma do filme é Austin Butler, o próprio Elvis. Há quatro anos, Rami Malek ganhou o Oscar por Bohemian Rhapsody. Tomamos por qualidade o que eram seus defeitos de interpretação, que ele tem levado aos limites do insuportável nos filmes seguintes. O xis da questão é que a Academia de Hollywood, desde então, não premiou Taron Egerton, glorioso como Elton John em Rocketman. Pode ser prematuro, um exercício de futurologia – premiará Austin Butler, o Elvis?

The Pelvis

Elvis irrompeu como um furacão na música norte-americana. Seu rebolado era considerado obsceno, um risco para a família. Luhrmann dirige sua câmera para aquele lugar. As garotas enlouqueciam, ele era um Nature Boy devotado à mãe. Não é mera coincidência que o nome dela seja uma variação de Satine. Para a mãe, Elvis constrói Graceland. A presença feminina no filme prossegue com Priscilla.

O tema do amor, tão caro a Luhrmann. O restante do filme é uma história de abuso, de frustração. Elvis não chega a ser, como queria, o novo James Dean. O Coronel o entope de drogas. A figura paterna é essencial. É a fraqueza do pai, interpretado pelo mesmo Richard Roxburgh que mata Satine em Moulin Rouge, que lança Elvis nas garras do Coronel. A família desaba, na despedida Elvis balbucia para Priscilla – “Eu te amo”. E voa para a eternidade. É um grande filme.