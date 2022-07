Ana de Armas retrata a angústia de Marilyn Monroe em 'Blonde'

A Netflix divulgou o trailer oficial de Blonde, na última quinta-feira, 28, A cinebiografia traz Ana de Armas dando vida a Marilyn Monroe e competirá pelo Leão de Ouro no próximo Festival de Veneza.

Leia Também Netflix divulga primeiro trailer de 'Blonde', com Ana de Armas interpretando Marilyn Monroe

"Não posso fazer outra cena com Mariln Monroe"; "Marilyn Monroe só existe nas telas", são algumas das frases que De Armas com os olhos vidrados no material de dois minutos de duração em que se recriam algumas das cenas mais populares do ícone estadunidense.

Depois de sua estreia em Veneza, Blonde chegará ao catálogo da Netflix em 28 de setembro.

O cineasta Andre Domink dirigiu o filme, gravado principalmente em preto e branco, que narra como Norma Jeane Baker, filha de mãe solteira e vítima de abusos, se transformou na celebridade mais perseguida do mundo, sob o pseudônimo de Marilyn Monroe.

Os responsáveis pelo filme adiantaram que não trataram a história como um filme biográfico porque seu roteiro aborda, a partir de um plano mais experimental, as luzes e sombras que rodearam a estrela por toda sua vida.

Assim como o romance, Blonde recriará momentos icônicos da vida e da carreira de Monroe, como sua atuação no musical de Howard Hawks de 1953, Gentlemen Prefer Blondes, mas também tomará "licenças dramáticas" com a sua vida e os personagens de sue entorno.

"O filme se concentrará na relação consigo mesma e com essa outra pessoa, Marilyn, que às vezes é sua armadura e sua maior ameaça", diz o diretor nas notas de produção do filme, em que também descreve o compromisso absoluto de Ana de Armas com a personagem.

"Passou entre duas horas e meia e três horas fazendo cabelo e maquiagem em cada uma das manhãs dos 47 dias de filmagens antes de chegar ao set para trabalhar em uma série de cenas emocionantes e comoventes", garante.

O filme é um dos mais esperados na competição de Veneza, que anunciou sua programação nesta semana, e conta com um elenco em que se destacam, além de Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.