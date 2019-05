Amigos e colegas lamentam morte do ator Peter Mayhew, o Chewbacca de 'Star Wars'

Harrison Ford, que em Star Wars interpretou Han Solo, se despediu na quinta-feira, 2, do seu "companheiro e amigo" Peter Mayhew, o ator britânico que deu vida a Chewbacca e que faleceu na terça-feira, aos 74 anos, no Texas (Estados Unidos).

"Peter Mayhew era um homem bom e gentil, possuidor de uma grande dignidade e um caráter nobre. Estes aspectos de sua própria personalidade, além de seu humor e graça, os levou a Chewbacca. Fomos companheiros no cinema e amigos na vida real durante mais de 30 anos e eu o amava", disse Ford, em comunicado reproduzido por veículos de imprensa americanos.

"Chewbacca era uma parte importante do sucesso dos filmes que fizemos juntos. Ele sabia o quão importante foram os fãs da saga para seu sucesso contínuo e se entregou a eles. Essas milhões de pessoas e eu nunca esqueceremos o que Peter deu a todos", acrescentou.

Mayhew, um ator que tinha mais de dois metros de altura, conquistou os fãs da saga pela sua interpretação do cabeludo Chewbacca, o inseparável companheiro de aventuras de Han Solo e copiloto da nave Millennium Falcon.

Embora Chewbacca não tenha articulado uma palavra e apenas emitido uivos indecifráveis, este personagem é um dos mais carismáticos de Star Wars.

"Era o mais amável dos gigantes. Um grande homem com um coração ainda maior que nunca deixou de me fazer sorrir e um amigo leal a quem amei sinceramente", escreveu em sua conta no Twitter, Mark Hamill, que encarnou Luke Skywalker.

"Estou agradecido pelas lembranças que compartilhamos e sou um melhor homem só por ter lhe conhecido. Obrigado, Pete", acrescentou.

Por sua vez, George Lucas, o cérebro por trás de Star Wars, disse que o ator era "um homem maravilhoso".

"Era o mais próximo que um homem poderia ser de um Wookiee (o tipo que Chewbacca pertencia na ficção): grande coração, caráter amável... e aprendi a deixá-lo ganhar sempre, ele era um bom amigo e estou triste por sua morte", disse o cineasta.

Peter Mayhew encarnou o papel nos três filmes originais da saga - Uma Nova Esperança (1977), O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983).

O ator voltou a interpretar Chewbacca em A Vingança dos Sith (2005), que fechou a segunda trilogia da saga; e O Despertar da Forç" (2015), que iniciou a terceira e, até agora, última série de três filmes de Star Wars.