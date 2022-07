Amber Heard quer anular julgamento de Johnny Depp por erro técnico com júri

Os advogados de Amber Heard pediram na sexta, 8, ao tribunal de Fairfax (Virgínia, EUA) que anule o julgamento de Johnny Depp por um erro na hora de selecionar um dos membros do júri popular. De acordo com os últimos documentos registrados pela defesa de Heard, um dos membros daquele júri – e que, portanto, participou do veredicto – nasceu em 1970, quando o arquivo da pessoa originalmente intimada tinha o mesmo nome, mas havia nascido em 1945.

Aparentemente, o indivíduo que recebeu a intimação e aquele que finalmente foi a julgamento não eram a mesma pessoa, mas moravam no mesmo endereço, embora a carta não especifique se eles tinham laços familiares.

“O jurado número 15 não era o indivíduo que foi intimado em 11 de abril de 2022 e, portanto, não fazia parte do painel e não poderia ter participado adequadamente do julgamento”, disseram os advogados.

"Portanto, um julgamento anulado deve ser declarado e um novo julgamento convocado”, acrescentaram. No momento, nem o tribunal de Fairfax nem os advogados de Depp se pronunciaram sobre o assunto, embora devam fazê-lo em 30 dias.

Danos

Esta petição vem depois de outra apresentada na semana passada em que a defesa de Heard pediu que a sentença fosse anulada. Nesse recurso, os advogados dizem que os danos concedidos a Depp pela publicação de um artigo em que Heard disse, sem citar o ex-marido, que ela havia sido submetida a violência sexual foram excessivos e não foram apoiados pelas provas em julgamento. Também acusam o protagonista de Piratas do Caribe de não ter cumprido os requisitos legais para provar que houve real intenção maliciosa.

Esse documento já mencionava o suposto erro sobre o júri, mas eles não o usaram como argumento para pedir a anulação até agora. O julgamento emitido por unanimidade pelo júri em 1º de junho sustenta que três sentenças escritas por Heard em seu artigo de opinião publicado em 2018 pelo jornal The Washington Post o difamaram, embora o ator também tenha difamado sua ex-mulher em uma ocasião.

Assim, o júri declarou as duas estrelas de Hollywood responsáveis por difamação, embora obrigou Heard a pagar uma indenização de US$10,3 milhões por danos a Depp e o ator impôs apenas um pagamento de US$ 2 milhões.