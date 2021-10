Amazon lança a Loja Prime Video, com aluguel de filmes lançados nos cinemas

A Amazon Prime Video acaba de lançar a Loja Prime Video, que oferece ao público brasileiro a possibilidade de alugar filmes lançados nos cinemas. Grandes produções de estúdios como Sony, NBCUniversal/Universal Pictures, Paramount Pictures, Lionsgate, Sofá Sigital, Telefilms, Imagem Filmes e Under the Milky Way já estão garantidas no catálogo.

O novo serviço contará com opções para todo os gostos, incluindo os títulos "Maria e João: O Conto das Bruxas", "Jumanji: Próxima Fase", "12 Órfãos Poderosos", "O Homem nas Trevas 2", "Os Renegados" e "Infiltrado".

O aluguel está disponível tanto para membros da Amazon Prime quanto para não assinantes, por meio do site oficial e do aplicativo Prime Video. E o funcionamento é super simples, já que basta selecionar o filme de sua preferência, realizar o pagamento e começar a ver logo em seguida.

Uma vez confirmado o aluguel, o título ficará disponível na lista por 30 dias, mas, assim que o cliente começar a reprodução da obra, terá 48 horas para terminar de ver.

É possível assistir aos filmes da Loja Prime Video a qualquer hora e em qualquer lugar pelo aplicativo Prime Video, podendo ser conectado a smart TVs, dispositivos móveis Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick e muito outros.

Lembrando que, além desse novo serviço, que oferece produções recém-lançadas nos cinemas, os assinantes do Amazon Prime Video têm à sua disposição centenas de filmes, séries e programas incluídos no pacote, tais como "Fleabag" e "Maravilhosa Sra. Maisel" (séries vencedores do Emmy), "Borat: Fita de Cinema Seguinte" (vencedor do Globo de Ouro) e "O Som do Silêncio" (vencedor do Oscar).

O preço da assinatura é R$ 9,90, mas todo mundo ganha 30 dias grátis para usar à vontade o serviço e decidir, depois, se deseja continuar com os benefícios.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. https://https://amzn.to/2ELIPjF

