Almodóvar é homenageado na Espanha e garante que não se sente menosprezado

O cineasta Pedro Almodóvar garantiu neste final de semana que não se sente "menosprezado" na Espanha por não ter recebido mais prêmios e considerou que o importante é que continua trabalhando. "Acho que a imprensa e as pessoas consideram que eu me sinto um pouco menosprezado por não ter recebido prêmios suficientes na Espanha, mas o certo é que tenho muitos prêmios e sigo trabalhando", disse o cineasta à Agência Efe no sábado, 17.

Almodóvar, que recebeu o prêmio de honra do Festival Solidário de Cinema Espanhol de Cáceres, declarou nessa cidade que não se sentia "nem um pouco menosprezado". O diretor passou parte da sua infância e adolescência em Cáceres e fez questão de lembrar essa conexão.

"Eu comecei a apaixonar-me pelo cinema aqui em Cáceres, no Capitol, no Astoria, e nos cinemas de verão de Madrigalejo. A minha paixão cinéfila radica nesta terra", comentou. Por fim, Almodóvar indicou que já está imerso no seu próximo projeto, que começará a rodar este verão e estreará na próxima primavera da Europa e do qual não quis antecipar mais detalhes.