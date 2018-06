Almodóvar anuncia novo filme com Antonio Banderas e Penélope Cruz

Dolor y gloria (Dor e glória) é o título do próximo filme de Pedro Almodóvar, que começará a ser gravado na primeira quinzena de julho e contará com Antonio Banderas e Penélope Cruz no elenco, segundo anunciou nesta segunda-feira um porta-voz da produtora El Deseo.

Banderas e Asier Etxeandía serão os protagonistas da história enquanto Cruz e Julieta Serrano terão personagens secundários "essenciais".

O 21º longa-metragem de Almodóvar, nas palavras do próprio diretor, fala "da criação, cinematográfica e teatral, e da dificuldade de separar a criação da própria vida".

+ 'Julieta', de Almodóvar, usa mãe e filha para refletir sobre o mundo e o cinema

O roteiro narra "uma série de reencontros, alguns físicos e outros recordados depois de décadas, de um diretor no seu declínio: os primeiros amores, os segundos amores, a mãe, a mortalidade, um ator com o qual o diretor trabalhou, os sessenta, os oitenta, a atualidade e o vazio, o incomensurável vazio perante a impossibilidade de seguir gravando".

+ Antonio Banderas vive 'imensa responsabilidade' ao encarnar Picasso

Ao contrário de Julieta, o filme anterior de Almodóvar, Dolor y gloria terá protagonistas masculinos. "Também recupero duas atrizes que adoro, Penélope Cruz e Julieta Serrano", afirmou o diretor