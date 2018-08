Alien e Predador se enfrentam nos cinemas brasileiros Hollywood descobriu um filão: produzir embates entre os seres monstruosos de séries como Sexta-Feira 13 e Hora do Pesadelo. Agora é a vez de Alien vs. Predador, que estréia hoje no Brasil. Os embates desses seres monstruosos que habitam o imaginário, principalmente dos adolescentes, pode ser muito rentável. São curtições descartáveis. Você começa a esquecer Alien vs. Predador antes mesmo que o filme de Paul Anderson termine. Em entrevista ao Estado, a atriz Sigourney Weaver, da série original Alien, disse que talvez não fosse ver Alien vs. Predador. "É muito idiota e a prova de que executivos de estúdios não têm o menor respeito pela criação. A série Alien é muito mais complexa do que simplesmente uma sucessão de sustos para provocar frissom no público, mas eles não entendem isso." O cartaz promete - qualquer que seja o resultado desse embate, nós, a humanidade, perdemos. Logo no começo, um inesperado aquecimento da calota na região do Ártico leva milionário a patrocinar uma expedição. Esse homem entediado, que está morrendo, quer deixar seu nome na História. Forma um grupo heterogêneo para investigar o que ocorre. Como na série Alien, há uma mulher à frente da equipe de profissionais. Chegam a uma pirâmide subterrânea construída sobre elementos de três civilizações e descobrem-se no meio de uma batalha - entre aliens e predadores. O título é enganoso. Não há um Alien, um Predador. Há montes dessas criaturas que são máquinas de matar. Na guerra de aliens contra predadores, o homem (a mulher) termina tomando partido e lutando por um dos lados, o que tem mais afinidade (um mínimo que seja) com a espécie humana. O tema embutido no filme é a cultura do sacrifício, que, remontando aos maias e astecas, mostra como as culturas primitivas celebravam deuses destruidores. Isso não mudou. A tecnologia substitui velhos ídolos, mas a atração pelo perigo e pela destruição continua.