Alfonso Cuarón vence prêmio principal do Sindicato de Diretores dos EUA

LOS ANGELES — O cineasta mexicano Alfonso Cuarón triunfou neste sábado, 2, na premiação do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos (DGA, na sigla em inglês) ao levar o prêmio de melhor diretor por seu aclamado filme Roma.

Cuarón concorreu nessa categoria com Bradley Cooper (Nasce uma Estrela), Peter Farrelly (Green Book: O Guia), Spike Lee (Infiltrado na Klan) e Adam McKay (Vice).

Este é o segundo DGA para o mexicano, já que obteve a mesma premiação em 2014 pelo filme Gravidade.

O prêmio do Sindicato dos Diretores costuma ser um bom termômetro dentro da temporada de premiações do cinema para se ter uma ideia do que pode acontecer no Oscar, para o qual Roma recebeu dez indicações, o mesmo número de A Favorita.

Nos últimos dez anos, todos os vencedores da categoria de melhor diretor do DGA repetiram o prêmio na mesma categoria do Oscar, com a exceção de 2013, quando Ben Affleck ganhou por Argo no Sindicato dos Diretores e Ang Lee levou o Oscar por As Aventuras de Pi.

Roma conta a história de uma mulher indígena que trabalha como empregada doméstica para uma família branca e burguesa dos anos 1970 na Cidade do México.

O filme foi uma das grandes sensações da temporada ao levar o Leão de Ouro no Festival de Veneza, ganhar dois Globos de Ouro (melhor diretor e melhor filme em língua estrangeira) e ficar com a estatueta do Goya de melhor filme ibero-americano, em cerimônia que também foi realizada neste sábado em Sevilha, na Espanha.

Roma, o primeiro filme em espanhol indicado a melhor filme no Oscar, também concorrerá nas categorias de melhor diretor, melhor atriz (Yalitza Aparicio), melhor atriz coadjuvante (Marina de Tavira), melhor filme estrangeiro, melhor fotografia, melhor roteiro, melhor design de produção, melhor edição de som e melhor mixagem de som.