'Além do pequeno corte na cabeça, eu estou bem', disse Cate Blanchett sobre acidente com motosserra

A atriz Cate Blanchett sofreu um acidente com uma serra elétrica durante a quarentena com sua família, revelou ela durante participação em um podcast.

A estrela vencedora do Oscar por filmes como Blue Jasmine e O Aviador não deu detalhes sobre o acidente, mas disse que estava bem.

“Eu meio que sofri um acidente com motosserra, o que parece muito, muito emocionante, mas não foi. Além do pequeno corte na cabeça, eu estou bem”, disse Blanchett à ex-primeira-ministra australiana Julia Gillard no A Podcast of One’s Own.

O podcast foi gravado na semana passada como parte de uma série de conversas entre Gillard e mulheres de destaque.

“Tenha muito cuidado com essa serra elétrica. Você tem uma cabeça muito famosa, acho que as pessoas não gostariam de ver cortes”, disse Gillard à atriz.

“Quero mantê-la nos ombros”, riu Blanchett.

Não estava claro de onde Blanchett estava falando, mas ela disse a Gillard que havia tirado um ano para passar um tempo com sua família antes da pandemia de coronavírus e agora estava ajudando a educar sua filha de cinco anos em casa.

Atualmente, Blanchett estrela da série do canal FX Mrs. America??sobre o movimento das mulheres nos Estados Unidos na década de 1970.