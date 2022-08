Além de 'Batgirl', Warner cancela sequência de animação do Scooby-Doo que custou US$ 40 mi

Além de anunciar o cancelamento de Batgirl, a Warner também noticiou que resolveu cancelar o filme Scoob!: Holiday Haunt, sequência da animação SCOOBY! O Filme, cuja produção custou US$ 40 milhões.

A justificativa dada pelo estúdio é a mesma para os dois filmes: a mudança de estratégia com relação à HBO Max. "Nós estamos incrivelmente gratos pelos cineastas de Batgirl e Scoob! Holiday Haunt e seus respectivos elencos e esperamos colaborar com todos novamente em um futuro próximo", diz o comunicado da empresa

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Warner resolveu suspender o lançamento de Holiday Hunt mesmo com o filme já tendo previsão de estreia para dezembro. O elenco de vozes incluía os atores Frank Welker, Ariana Greenblatt, Iain Armitage, Pierce Gagnon e McKenna Grace.

Futuro da empresa

O cancelamento de Batgirl e Scoob! é mais uma etapa da mudança de rumos da empresa, que se fundiu à Discovery em abril deste ano. Ainda de acordo com o The Hollywood Reporter, a Warner Bros. Discovery pretende lançar um serviço de streaming unificado. No entanto, o lançamento não tem data para acontecer. Por ora, os serviços HBO Max e Discovery+ devem continuar seguindo como as plataformas da empresa.

No entanto, estão previstos lançamentos de produtos da Discovery na HBO Max. Além disso, os conteúdos originais produzidos para o serviço de streamig CNN+, que foi cancelado pouco depois de ser lançado, devem entrar no catálogo da Discovery+, pelo menos para o público dos Estados Unidos.