Alec Baldwin sobre morte no set: 'Quem colocou uma bala real na pistola?'

Quatro dias após o FBI (polícia federal dos EUA) concluir que Alec Baldwin apertou o gatilho no acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, o ator compareceu ao podcast do jornalista Chris Cuomo e afirmou que autoridades devem se questionar: "Quem colocou uma bala real na pistola?".

"A pessoa responsável pela segurança durante a gravação disse que a arma estava segura e que podíamos ficar tranquilos quando a entregou a mim. Por que ele diria isto se não sabia ou não tinha verificado?", acrescentou o ator.

A entrevista com Cuomo foi disponibilizada em várias plataformas nesta terça-feira, 16, mas não se sabe se foi gravada antes do relatório do FBI.

Sobre as declarações feitas semanas atrás de que não apertou o gatilho durante a filmagem de Rust, Baldwin argumentou que "empurrar" o cano do revólver (batendo repetidamente no pino de disparo traseiro) fez com que ele disparasse.

O ator comparou esta técnica com aquela usada em westerns onde, segundo Baldwin, se você puxar o martelo de volta sem travá-lo, você pode disparar uma bala "sem que alguém tenha que puxar o gatilho".

As investigações federais contradizem a versão dos eventos de Baldwin, pois o relatório afirma que a arma estava "intacta e em condições de funcionamento" e, portanto, "não poderia ter sido disparada sem que o gatilho tivesse sido puxado".

O caso Rust se concentra no incidente ocorrido durante a filmagem deste filme em 21 de outubro, quando a diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu após ser baleada por uma arma segurada pelo ator Alec Baldwin. O diretor Joel Souza também foi ferido.

Na sequência, a família de Hutchins acusou Baldwin de homicídio culposo, mas a procuradoria não apresentou nenhuma acusação contra o ator.

Autoridades no Novo México, nos EUA, multaram os produtores da filmagem de Ferrugem, incluindo Baldwin, em US$ 140 mil em abril por não terem assegurado o protocolo de segurança.

Por enquanto, os investigadores do condado de Santa Fé esperam que o FBI finalize o relatório balístico e que os registros de celulares de Baldwin sejam examinados antes de entregar o caso aos promotores para possíveis acusações.

Da mesma forma, como solicitado por Baldwin, tentam descobrir como uma bala real chegou ao set de filmagem e escapou do controle de Hannah Gutierrez Reed, a especialista em armas encarregada para o filme.