Alec Baldwin é inocentado sobre tiro em set de 'Rust', diz advogado do ator

O advogado de Alec Baldwin disse nesta quinta-feira, 21, que uma investigação do Novo México absolveu seu cliente de irregularidades no tiroteio fatal no set de Rust, que resultou com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. O relatório constatou que o ator acreditava que sua arma estava carregada apenas com balas de festim.

O Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional do Novo México divulgou na quarta-feira os resultados de uma investigação de seis meses sobre o tiroteio durante as gravações do filme de faroeste em outubro do ano passado.

A divisão criticou a Rust Movie Productions LLC por lapsos de segurança "intencionais" que levaram à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins e multou a empresa em 137 mil dólares, a maior quantia possível.

Em resposta às conclusões, os advogados de Baldwin disseram em comunicado que a autoridade do ator na produção se limitava a aprovar mudanças de roteiro e elenco criativo e que ele não tinha autoridade sobre os assuntos que estavam sujeitos à investigação.

"Nós apreciamos o relatório exonerar o sr. Baldwin ao deixar claro que ele acreditava que a arma continha apenas balas de festim", disse o comunicado publicado na conta do Instagram de Baldwin. "Estamos satisfeitos que as autoridades do Novo México tenham esclarecido essas questões críticas."

A agência não estava disponível de imediato para comentar a declaração.