Alec Baldwin apertou gatilho de arma em set, conclui FBI

O FBI concluiu que Alec Baldwin apertou o gatilho da pistola com que matou acidentalmente a diretoria de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do longa Rust, o que contradiz a versão do ator, que sustenta que não acionou a arma.

A investigação do FBI, à qual teve acesso a ABC News, afirma que o revólver estava em bom estado e que "não podia ser disparado sem que se apertasse o gatilho".

Em uma entrevista ao mesmo veículo de comunicação em outubro do ano passado, o ator garantiu que jamais apertou o gatilho da pistola e que ela teria se disparado sozinha quando soltou o pino de disparo. A investigação policial qualificou a morte de Hutchins de acidente, já que não há "nenhuma prova convincente de que a arma tenha sido carregada com munição real de forma intencional".

A Justiça local não apresentou até agora nenhuma acusação contra Baldwin, que foi denunciado por homicídio culposo pela família da vítima, e está a espera de obter os registros telefônicos do ator.

Huchins morreu em 21 de outubro de 2021 em decorrência dos tiros que sofreu enquanto Baldwin ensaiava durante a gravação do filme Rust, no Novo México, nos Estados Unidos, com uma arma que devia estar vazia, mas que estava carregada.

As autoridades do Novo México multaram em quase 140 mil dólares os produtores de Rust no último mês de abril, entre eles, o próprio Baldwin, por descumprir protocolos de segurança.